إصابة العشرات في انفجار ضخم بالعاصمة الأفغانية

قالت حركة طالبان في بيان إن انفجارا وقع في العاصمة الأفغانية كابول اليوم الاثنين كان جزءا من هجوم نفذه مقاتلو الحركة استهدف مجمعا تابعا لوزارة الدفاع.

وقال مسؤول بالحركة في البيان "كان الهدف هو المنشأة التقنية لوزارة الدفاع" مضيفا أن الانفجار أدى لإصابة عدد من مقاتلي الحركة والمدنيين والموظفين الحكوميين.

وأعلنت السلطات الأفغانية في وقت سابق أن انفجارا قويا هز الحي الدبلوماسي في العاصمة كابول خلال ساعة الذروة مما أدى إلى تصاعد عمود من الدخان الأسود فوق المدينة في الوقت الذي نُقل فيه عشرات الجرحى إلى المستشفيات وما زالت سيارات الإسعاف تنقل المزيد .

وقال شهود من رويترز أن الصوت هز المبنى الذي يضم مكتبهم مع سماع أصوات إطلاق نار بشكل متقطع وأبواق سيارات الإسعاف.

وقال فردوس فرماز كبير المتحدثين باسم شرطة كابول إن انفجارا قويا وقع ولكنه لم يذكر تفاصيل. ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها بعد.

وقال متحدث باسم وزارة الصحة إن عشرات الجرحى نقلوا إلى المستشفيات مع توقع نقل سيارات الإسعاف المزيد.

وقال نصرت رحيمي المتحدث باسم وزارة الداخلية إن الانفجار وقع في منطقة كثيفة السكان تحيط بوزارة الدفاع. وقال مسؤول أمني أنه تم تفجير شاحنة محملة بالمتفجرات قرب الإدارة الهندسية بالوزارة.

للمزيد على يورونيوز:

سيارة مفخخة تستهدف موكباً أمريكيا في كابول وسقوط قتلى وجرحى

مسلسل العنف الأعمى في أفغانستان: قتيل و16 جريحا على الأقل في انفجار مسجد في كابل