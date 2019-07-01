إطلاق سراح 6 أتراك احتجزتهم قوات حفتر في ليبيا

أعلن متحدث باسم وزارة الخارجية التركية اليوم الاثنين إطلاق سراح ستة مواطنين أتراك كانت قوات شرق ليبيا (الجيش الوطني الليبي) بقيادة خليفة حفتر قد ألقت القبض عليهم في ليبيا.

جاء ذلك بعد يوم من إنذار أنقرة تلك القوات بأنها ستصبح "هدفا مشروعا" إذا لم يتم إطلاق سراح المحتجزين على الفور.

وتدعم تركيا الحكومة المعترف بها دوليا في طرابلس. وبدأ الجيش الوطني الليبي حملة في الرابع من أبريل نيسان ليحاول انتزاع السيطرة على العاصمة الليبية لكن قوات حكومة طرابلس تصدت له.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية إن هؤلاء الأتراك الذين تم الإفراج عنهم يرغبون في مواصلة العمل بدل العودة إلى تركيا.

وذكرت وكالة الأناضول للأنباء أنهم بحارة، وذلك بعدما نفت وزارة الدفاع التركية تقارير عن وجود عسكريين بينهم.

اسقاط طائرة مسيرة

وكان الجيش الوطني الليبي قال إنه دمر طائرة تركية مسيرة كانت متوقفة في المطار الوحيد العامل بطرابلس أمس الأحد، وأعلن حالة التعبئة العامة في ظل تصاعد التوتر بين أنقرة وحكومة شرق ليبيا.

مقاتلاتنا استهدفت الطائرة التركية طراز " بيرقدار " أثناء إقلاعها وتدميرها بمهبط ( القسم العسكري) بقاعدة معيتيقة العسكرية... Publiée par ‎شعبة الاعلام الحربي‎ sur Dimanche 30 juin 2019

هذا وأعلنت إدارة مطار معيتيقة الدولي في ليبيا قبل ساعات توقيف الملاحة الجوية بالمطار الوحيد الذي يعمل بالعاصمة الليبية طرابلس بعد ضربة جوية.

توقف الملاحة الجوية بمطار معيتيقة الدولي لحين إشعار آخر اثر استهدافه بضربة جوية قبل قليل . Publiée par ‎مطار معيتيقة الدولي‎ sur Dimanche 30 juin 2019

ويقول حفتر وداعموه إنهم يحاولون تحرير طرابلس من الفصائل المسؤولة عن زعزعة الاستقرار في ليبيا منذ سقوط معمر القذافي في انتفاضة ساندها حلف شمال الأطلسي عام 2011. وقطعت الحكومة المتحالفة مع حفتر كل الروابط مع تركيا يوم الجمعة، حيث حظرت الرحلات الجوية والسفن التركية في شرق ليبيا.

أما المنتقدون لحفتر، بما في ذلك تركيا، فيتهمونه بمحاولة انتزاع السلطة من الحكومة الشرعية باستخدام القوة وتعميق صراع بين الفصائل المتمركزة في شرق وغرب ليبيا.

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