التحالف العربي يسقط طائرة مسيرة للحوثيين أطلقت باتجاه السعودية

أعلن المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العربي العقيد الركن تركي المالكي اعتراض وإسقاط قوات التحالف طائرة بدون طيار أطلقها الحوثيون من صنعاء باتجاه السعودية.
بحسب التحالف الطائرة تم تدميرها بالأجواء اليمنية، صباح الاثنين 1 تموز/ يوليو.
يأتي هذا بعد يومين على اعتراض قوات التحالف طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون صوب مطار جازان، بحسب ما أعلن التحالف.
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التحالف بقيادة السعودية : اعتراض طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون صوب مطار جازان
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