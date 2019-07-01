عشرة قتلى إثر اقتحام طائرة صغيرة لحظيرة طائرات في مطار تكساس

قال مسؤول في مطار أديسون بولاية تكساس الأمريكية إن عشرة أشخاص كانوا على متن طائرة صغيرة لقوا حتفهم يوم الأحد إثر اقتحامها حظيرة طائرات أثناء إقلاعها من مطار.

وقالت دارسي نوزيل نائبة مدير المطائر الواقع في منطقة تجارية تبعد 24 كيلومترا شمالي دالاس إن الطائرة بيتش كرافت بي ئي-350 كينج إير ذات المحركين تحطمت واشتعلت النيران فيها.

وأضافت أن الطائرة كانت في طريقها إلى فلوريدا وقالت إنه لم يتم الإبلاغ عن إصابة أحد على الأرض.ومن المقرر أن يصل إلى موقع الحادث في وقت لاحق محققون من الهيئة الوطنية الأمريكية لسلامة وسائل النقل.

وقالت نوزيل إنه لم تتوافر بشكل فوري تفاصيل أخرى بشأن ملابسات الحادث.

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