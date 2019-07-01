السفارة الأمريكية في تونس تغلق أبوابها لأسباب أمنية

قالت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في تونس عبر بيان مساء الأحد 30 يونيو 2019، عبر موقعها على الإنترنت أنها، ستغلق أبوابها أمام العموم يوم الاثنين 1 يوليو 2019، باستثناء الخدمات الطارئة، وذلك لأسباب أمنية دون تقديم أي تفاصيل أخرى.

تأتي هذه الخطوة تحسبا لأي خطر أمني يتهدد مقر السفارة، سيما بعد ما شهدته تونس، يوم الخميس 27 يونيو 2019، تفجيرين انتحاريين في يوم واحد، أسفرا عن مقتل شرطي و جرح آخرين.

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