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المملكة المتحدة

شرطة بريطانيا تطلق تحذيرا بسبب أفعى "آكلة للبشر"

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بقلم:  Ahmed Gannouni 
شرطة بريطانيا تطلق تحذيرا بسبب أفعى "آكلة للبشر"
حقوق النشر
ARUN SANKAR / AFP
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قالت الشرطة البريطانية إن أفعى شبكية يبلغ طولها ثلاثة أمتار تزحف طليقة في مدينة كمبردج الانجليزية وذلك بعد تلقيها بلاغات من أفراد شاهدوها يومي السبت والأحد.

وقالت الشرطة إنها حددت موقع مالك الأفعى لكنها لم تحدد مكانها بعد، مضيفة أنها شوهدت بمنطقة لوفيل رود.

وتقتل الأفعى الشبكة، وهي أكبر ثعبان في آسيا، فريستها بعصرها بدلا من لدغها بالسم.

ويتغذى هذا النوع من الثعابين في العادة على ثدييات مثل الفئران لكن وردت تقارير عديدة عن حالات وفيات بشرية سواء في المناطق السكنية أو البرية.

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