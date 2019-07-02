رجل يسقط من طائرة كينية ليهبط في حديقة بلندن

قالت الشرطة يوم الاثنين إنه تم العثور داخل حديقة في لندن على جثة رجل يُعتقد أنه كان يسافر خلسة وسقط من جهاز الهبوط الخاص بطائرة تابعة للخطوط الجوية الكينية وهي في طريقها إلى مطار هيثرو.

وقالت شرطة العاصمة لندن إنه تم استدعائها إلى منزل في كلافام بجنوب لندن يوم الأحد بعد العثور على الجثة. ومن المقرر إجراء فحص لجثة الرجل الذي لم يتم تحديد هويته.

وأضافت الشرطة في بيان "تعتقد الشرطة في هذه المرحلة أن الرجل كان يسافر خلسة وسقط من جهاز الهبوط (صندوق العجلات) لطائرة تابعة للخطوط الجوية الكينية كانت في طريقها إلى مطار هيثرو".

وتابعت "تم العثور على حقيبة وبعض المواد الغذائية في‭‭‭ ‬‬‬صندوق جهاز الهبوط فور وصول الطائرة إلى المطار".

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