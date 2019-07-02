شركة إسرائيلية تعلن نهاية العام موعدا لتصدير الغاز إلى مصر

قالت ديليك للحفر الإسرائيلية إنها استكملت اختبارات خط أنابيب بحري لنقل الغاز الطبيعي يمتد إلى مصر، لكنها لم تبدأ المبيعات التجارية بنهاية يونيو حزيران مثلما كانت تأمل.

ووقعت ديليك وشريكتها نوبل إنرجي اتفاقا مهما في أوائل العام الماضي لتصدير غاز طبيعي بقيمة 15 مليار دولار من حقليها البحريين الإسرائيليين تمار ولوثيان إلى عميل في مصر.

ووصف مسؤولون إسرائيليون الاتفاق بأنه الأكثر أهمية منذ إبرام اتفاقية السلام مع مصر في 1979.

كان يوسي جفورا الرئيس التنفيذي لديليك أبلغ رويترز أوائل يونيو حزيران أنه يأمل في بدء بيع كميات محدودة من الغاز إلى مصر بنهاية الشهر، لكن الشركة قالت يوم الثلاثاء إن الصادرات لم تبدأ بعد.

وبسبب توقعات الطلب على الغاز في إسرائيل خلال الصيف، تتوقع الشركة عدم بدء المبيعات التجارية إلى مصر قبل أن يبدأ لوثيان الإنتاج بنهاية 2019.

واتفقت ديليك ونوبل على شراء حصة في خط أنابيب غاز شرق المتوسط الواصل بين عسقلان في إسرائيل والعريش في مصر لنقل إمدادات الغاز. ومع الانتهاء من الفحص الفني لخط الأنابيب حاليا، تتوقع ديليك إغلاق صفقة شرق المتوسط بنهاية أغسطس آب.

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