"ناسا" تختبر نظم السلامة في المركبة "أوريون" تحضيراً للعودة إلى القمر

أجرت الإدارة الوطنية للملاحة الجوية والفضاء (ناسا) اليوم، الثلاثاء، اختباراً أولياً لنظم السلامة في المركبة الفضائية "أوريون" بعد إطلاقها من قاعدة كيب كانافيرال في فلوريدا الفضائية.

وتمّ الاختبار بنجاح بحسب ما ذكر موقع الوكالة، ويذكر أنه لم يكن هناك أي رائد فضاء على متن الكبسولة. ويأتي الاختبار ضمن سلسلة من العمليات التحضيرية التي ترغب الوكالة في إجرائها قبل إطلاق مهمة العودة إلى القمر، المقررة في العام 2024.

ويقول متابعون إن المركبة "أوريون" مطابقة للمركبات الفضائية الأميركية الأخرى التي نقلت روّاد فضاء في الماضي، وتمّ إطلاقها من قاعدة جوية في فلوريدا صباح اليوم.

واختبرت ناسا اليوم نظم إجلاء رواد الفضاء من الكبسولة في حال وقوع خلل تقني بعد إطلاق الصاروخ أو خلال هبوط الكبسولة، وذلك في ظروف تحاكي الواقع. وتم الاختبار على علو 31 الف قدم.

وفي العام الماضي نجح النظام الذي زوّد الروس به مركبة الفضاء الشهيرة "سويوز" بإنقاذ حياة رائد فضاء أميركي وآخر روسي، خلال رحلة العودة إلى الأرض.

ويمكن القول إن اختبار اليوم هو اختبار لنظام سلامة أميركي يضمن إخراج رواد الفضاء من الكبسولة في حالات الطوارئ.

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