لم تعد يورونيوز متاحة على Internet Explorer. لا يتمكن تحديث هذا المتصفح بواسطة Microsoft وأيضا لا يدعم آخر التطورات التقنية. نحن نشجعك على استخدام متصفح آخر ، مثل Edge أو Safari أو Google Chrome أو Mozilla Firefox

عاجل

عاجل

الولايات المتحدة الأمريكية

"ناسا" تختبر نظم السلامة في المركبة "أوريون" تحضيراً للعودة إلى القمر

 محادثة
بقلم:  Euronews 
من اختبار اليوم
من اختبار اليوم -
حقوق النشر
REUTERS/Thom Baur
حجم النص Aa Aa

أجرت الإدارة الوطنية للملاحة الجوية والفضاء (ناسا) اليوم، الثلاثاء، اختباراً أولياً لنظم السلامة في المركبة الفضائية "أوريون" بعد إطلاقها من قاعدة كيب كانافيرال في فلوريدا الفضائية.

وتمّ الاختبار بنجاح بحسب ما ذكر موقع الوكالة، ويذكر أنه لم يكن هناك أي رائد فضاء على متن الكبسولة. ويأتي الاختبار ضمن سلسلة من العمليات التحضيرية التي ترغب الوكالة في إجرائها قبل إطلاق مهمة العودة إلى القمر، المقررة في العام 2024.

ويقول متابعون إن المركبة "أوريون" مطابقة للمركبات الفضائية الأميركية الأخرى التي نقلت روّاد فضاء في الماضي، وتمّ إطلاقها من قاعدة جوية في فلوريدا صباح اليوم.

واختبرت ناسا اليوم نظم إجلاء رواد الفضاء من الكبسولة في حال وقوع خلل تقني بعد إطلاق الصاروخ أو خلال هبوط الكبسولة، وذلك في ظروف تحاكي الواقع. وتم الاختبار على علو 31 الف قدم.

وفي العام الماضي نجح النظام الذي زوّد الروس به مركبة الفضاء الشهيرة "سويوز" بإنقاذ حياة رائد فضاء أميركي وآخر روسي، خلال رحلة العودة إلى الأرض.

ويمكن القول إن اختبار اليوم هو اختبار لنظام سلامة أميركي يضمن إخراج رواد الفضاء من الكبسولة في حالات الطوارئ.

أيضاً في موقعنا: