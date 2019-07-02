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الجزائر

حريق بمنشأة غاز تابعة لسوناطراك في الجزائر

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بقلم:  Ahmed Gannouni 
حريق بمنشأة غاز تابعة لسوناطراك في الجزائر
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قالت سوناطراك يوم الثلاثاء إن حريقا اندلع في وحدة لإنتاج الغاز تابعة للشركة في مدينة وهران لن يؤثر على الإنتاج.

وأضافت سوناطراك في بيان أن شخصين أُصيبا في الحريق.

أظهر مقطع مصور بُث على الإنترنت أثناء الليل حريقا كبيرا في الموقع، وقال تلفزيون النهار الخاص إنه أعقبته عدة انفجارات.

والجزائر مُصدر كبير للغاز، حيث تورده بالأساس إلى الأسواق الأوروبية، وهي أيضا عضو في أوبك.

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