الإمارات تسمح بالملكية الأجنبية الكاملة في 13 قطاعا

قالت وكالة أنباء الإمارات اليوم الثلاثاء إن مجلس الوزراء الإماراتي وافق على تأهل 13 قطاعا من بينها الصناعة والزراعة والطاقة المتجددة للملكية الأجنبية بالكامل.

وقالت الوكالة الرسمية إنه أصبح هناك "122 نشاطا اقتصاديا في 13 قطاعا مفتوحا أمام المستثمر الأجنبي للتملك لغاية 100 بالمئة". ولم تذكر الوكالة توقيت أخذ القرار.

كانت الإمارات أقرت العام الماضي قانونا جديدا للاستثمار الأجنبي يسمح للأجانب بتملك أكثر من 49 بالمئة وحتى 100 بالمئة في بعض الشركات الإماراتية.

وفي وقت لاحق قال المسؤولون إن قائمة كاملة بالقطاعات والأنشطة التي سيسري عليها القانون سَتُنشر في الربع الأول من 2019.

وأفادت الوكالة أن القطاعات الأخرى التي يشملها القانون هي الفضاء والنقل والضيافة والأنشطة المهنية والعلمية والتقنية.

ولم يتضمن تقرير الوكالة قائمة كاملة بالقطاعات والأنشطة التي يسري عليها القانون.

وأوضحت أن الحكومات المحلية ستحدد النسبة التي يمكن للمستثمرين الأجانب تملكها في كل نشاط، بما يشير إلى أن بعض الامارات قد تضع حدودا مختلفة للملكية الأجنبية في نفس القطاعات أو الأنشطة.

وقالت الحكومة سابقا إن عدة قطاعات وأنشطة سَتُستثنى من التغييرات في قانون الاستثمار الأجنبي وهي تلك المرتبطة بإنتاج النفط والغاز والتنقيب عنهما، والنقل البري والجوي والأمن والجيش.

وعن أسباب هذه الخطوة قال رئيس مجلس الوزراء الإماراتي محمد بن راشد:

"هي سياسة الانفتاح الاقتصادي وسنعمل على جعل الإمارات أحد أهم أقطاب الاستثمار عالميا، نريد إضافة خيارات استثمارية جديدة لوطننا، وتدعيم اقتصادنا بمشاريع نوعية في قطاعات حيوية كالصناعة والطاقة المتجددة والتكنولوجيا الخضراء."

وأطلق محمد بن راشد دعوة إلى كافة الجهات لحشد الطاقات والإمكانيات لدعم وإنجاح استضافة الإمارات لاكسبو 2020 الحدث الإقتصادي الأول والأبرز من نوعه في المنطقة.

و أكد بن راشد أن القرار الجديد "يدعم البيئة التنافسية للدولة ويوفر فرصا استثمارية، ما يعزز من صورة الإمارات على خريطة الاقتصاد العالمي"

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