شاهد: طفل صغير يسقط تحت عجلات قطار

رغبة منها في توعية الأولياء بمخاطر الحوادث التي تقع على مستوى محطات القطار نشرت السلطات الأسترالية شريط فيديو لكاميرات المراقبة يُظهر لحظة سقوط طفل بين القطار ومنصة المحطة. ودعت السلطات الأولياء إلى اليقظة وتوخي الحذر أثناء العطلات المدرسية التي يرافقها الازدحام في المحطات.

ونشاهد في الفيديو سيدة تدفع عربة باتجاه الأبواب المفتوحة عند توقف القطار بمحطة سيدني، وعند استعداد السيدة لرفع العربة، يسقط الطفل الذي يمشي بجانبها في الهوة بين القطار ورصيفه. وترفع المرأة يدها لجذب انتباه العاملين في المحطة، بينما يقوم المارة بسحب الطفل الذي يبدو أنه لم يصب بأذى إلى المنصة.

ودعا وزير النقل في ولاية نيو ساوث ويلز أندرو كونستانس المواطنين إلى إمساك أيادي الأطفال جيدا عند التجول في المحطات وعلى أرصفة القطارات. وأشارت مؤسسة "سيدني تراينز" للنقل بالسكك الحديدية إلى أنّ أكثر من نصف حوادث محطات القطارات على شبكتها وقعت في ثلاث أكثر المحطات ازدحاما في الحي التجاري المركزي بالمدينة.

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