شاب يسكب الماء على رئيس شركة بايدو الصينية خلال مؤتمر

قام شاب بسكب زجاجة ماء فوق الرئيس التنفيذي لشركة بايدو الصينية روبين لي خلال حفل افتتاح مؤتمر سنوي تنظمه شركة البحث العملاقة يوم الأربعاء.

وكان لي يتحدث عن تطبيقات الذكاء الاصطناعي في خطاب عندما اقترب منه الشاب وسكب الماء فوق رأسه ثم ابتعد.

وصاح لي متسائلا باللغة الإنجليزية "ما مشكلتك؟"

ليُضيف بهدوء وسط تصفيق الحضور "هناك العديد من الصعوبات على الطريق لتحقيق الذكاء الاصطناعي، لكن ذلك لن يؤثر على عزم بايدو".

وحدثت الواقعة في بداية مؤتمر (بايدو كرييت 2019)، وهو تجمع سنوي تعرض فيه الشركة أحدث ما توصلت له في مجال الذكاء الاصطناعي.

ولم تعرف هوية الشاب ولا دوافعه، ولم يتسن الوصول له للتعليق.

وقالت الشركة في وقت لاحق إن شخصا ما "سكب ماء باردا" على الذكاء الاصطناعي لكنها ستمضي قدما في طريقها ولن تتراجع.

ولطالما كانت بايدو ورئيسها هدفا لغضب معلن من مشاكل متصورة مرتبطة بعمليات البحث.

وواجهت الشركة انتقادات كبيرة عام 2016 بعدما توفي طالب صيني سعى لعلاج طبي منشور في إعلان على صفحات بايدو.

وخلال العام الجاري، لاقت انتقادات وجهها صحفي لجودة نتائج البحث على بايدو انتشارا كبيرا.

وسخر بعض المعلقين من واقعة سكب الماء على موقع ويبو للتواصل الاجتماعي، وكتب أحد مستخدمي الموقع "بغض النظر عن مدى كرهك لروبين لي.. هذا إهدار للماء".

ماهو موقع بايدو

بايدو هو محرك بحث صيني على الانترنت، تم انشائه عام 2000 وهو الموقع الأكثر استخداما وزيارة في الصين، ويوفر خدمات شبيه بالخدمات التي يقدمها محرك البحث غوغل مثل خرائط بايدو، واخبار بايدو، وقاموس بايدو ، وايضا خصائص البحث عن الصور والفيديوهات.

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