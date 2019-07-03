الايطالي دايفيد ساسولي بعمر 63 سنة رئيساً للبرلمان الأوروبي

انتخب البرلمان الأوروبي النائب الاشتراكي الإيطالي ديفيد ساسولي رئيسا له الأربعاء ولمدة عامين ونصف العام.

وانتُخب ساسولي (63 عاما) بعد جولتي تصويت في أول جلسة مكتملة يعقدها البرلمان الحالي الذي تشكل بعد انتخابات الاتحاد الأوروبي في أيار/مايو.

وساسولي صحفي سابق وهو من مدينة فلورنسا الإيطالية ويشغل مقعدا في البرلمان الأوروبي منذ عشرة أعوام.

لكن مسؤولين في البرلمان قالوا إن انتخاب ساسولي رئيسا للبرلمان قد يخفف من معارضتهم لتعيين فون دير لاين.

وكان زعماء الاتحاد الأوروبي دفعوا باتجاه انتخاب البلغاري سيرغي ستانيشيف رئيسا للبرلمان، لكن ترشيحه قوبل بالرفض من غالبية النواب الاشتراكيين والمحافظين. وقال مسؤولون إن انتخاب شخصية اختارها البرلمان يمكن أن يسهم في تقريب وجهات النظر بين الاشتراكيين وزعماء الاتحاد الأوروبي.

وبينما تم الحفاظ على التوازن بين الجنسين عند اختيار المناصب العليا في الاتحاد الأوروبي، مع اختيار امرأتين من بين أربعة ترشيحات، تم إهمال التوازن بين الشرق والغرب ولم يجر اختيار أي سياسي من شرق أوروبا لتولي منصب كبير