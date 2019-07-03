ليبيا وسلام بعيد المنال.. جيش حفتر يقصف غرفة التحكم بالطائرات المسيرة بمطار معيتيقة

غارة للجيش الوطني الليبي على مطار معيتيقة تؤدي لتوقف مؤقت للملاحة الجوية قبل أن يعود المطار للعمل مجددا.

قال متحدث باسم قوات شرق ليبيا (الجيش الوطني الليبي) إن قواته دمرت اليوم الأربعاء غرفة التحكم الرئيسية بالطائرات المسيرة داخل قاعدة معيتيقة الجوية في العاصمة طرابلس. وقد أدى القصف لتوقف الملاحة الجوية في مطار معيتقة مطار معيتيقة الدولي في ليبيا قد أعلن على صفحته في فيسبوك لكنه عاد لمزاولة نشاطه بحسب ذات المصدر.

وتتعرض طرابلس منذ ثلاثة أشهر لهجوم من جانب قوات شرق ليبيا (الجيش الوطني الليبي) بقيادة المشير خليفة حفتر الذي يقول إنه يريد استئصال الجماعات الإرهابية من العاصمة الليبية على حد قوله.

ويرى المراقبون أن هناك حربا بالوكالة بسبب صراع بين القوى الإقليمية على أرض ليبيا التي دخلت في الفوضى بعد سقوط نظام القذافي الذي حكم البلاد بيد من حديد قرابة أربعة عقود قبل سقوطه في فبراير شباط 2011.

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