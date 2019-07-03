شاهد: شرطيان في مواجهة رجل يحمل سكينا .. والنتيجة مأساوية

تمكن عناصر الشرطة من القضاء على شاب يدعى آرون هونغ ويبلغ من العمر 23 عاما في بلدة جامعية في شمال شرق جورجيا بالولايات المتحدة. وأكد مكتب التحقيقات التابع لأمن جورجيا في بيان صحفي أن هونغ لقي مصرعه على يد شرطة مقاطعة كلارك أثينا بعيد استجابة شرطيين لتقارير أكدت تسبب شخص في اضطراب بأحد المجمعات السكنية من خلال استخدام سكين جزار.

وأضاف مكتب التحقيقات أن آرون هونغ لم يستجب لنداءات الشرطة وتجاهل أوامر عناصر الأمن برمي السكين الذي كان يحمله. كما أظهرت الصور أنه حاول الاعتداء على شرطي، فاضطر الأخير إلى إطلاق النار، وعند استعادة هونغ لوعيه حاول الاستيلاء على سلاح الشرطي، فأطلق شرطي ثانٍ النار عليه، ليفارق هونغ الحياة متأثرا بجراحه، بينما أصيب الشرطي بجروح طفيفة.

للمزيد:

مسلح يقتل اثنين ويصيب أربعة في جامعة شارلوت بولاية نورث كارولاينا الأمريكية

القبض على مسلح في مدينة أورورا بولاية إيلينوي الأمريكية وشهود رأوا أشخاص ينزفون