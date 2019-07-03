اتفاق بين السعودية وشركة جنوب إفريقية لتطوير الصناعات الدفاعية للمملكة

أعلنت الشركة السعودية للصناعات العسكرية ومجموعة باراماونت الجنوب أفريقية للصناعات الدفاعية الأربعاء توقيع اتفاق للتعاون ضمن جهود السعودية لتطوير صناعاتها الدفاعية المحلية.

وتسعى المملكة التي تعتمد بدرجة كبيرة حاليا على الواردات، لعقد شراكات بهدف توطين نصف إنفاقها العسكري بحلول عام 2030 في بلد هو الثالث في العالم من حيث الإنفاق الدفاعي.

وبموجب الاتفاق تتعاون الشركة السعودية المملوكة للدولة وباراماونت، وهي شركة خاصة، لتطوير تقنيات وقدرات برية وبحرية وجوية، فضلا عن دمج الأنظمة.

وقال أندرياس شوير الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للصناعات العسكرية في بيان إن ذلك سيسهم بدرجة كبيرة في تعزيز قدرات القوات المسلحة السعودية وزيادة المكون المحلي.

كان شوير قد أبلغ رويترز العام الماضي بأن الشركة السعودية تواصلت مع عدد من الشركات الدفاعية في جنوب أفريقيا لمساعدتها في الوفاء باحتياجاتها المحلية.

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ويعتبر الاتفاق مع باراماونت الأول الذي يتم الإعلان عنه مع شركة جنوب أفريقية. ولم تكشف الشركتان مزيدا من التفاصيل عن طبيعة هذا الاتفاق.

وقال إيفور إتشيكوفيتز رئيس مجلس إدارة باراماونت "السعودية مهمة بالنسبة لمجموعة باراماونت إذ أن كثيرا من التكنولوجيا التي طورناها على مر السنين كانت تضع الشرق الأوسط في اعتبارها".

وكانت السعودية قد قدمت عرضا بقيمة مليار دولار العام الماضي لإقامة شراكة واسعة النطاق مع شركة دينيل الدفاعية الجنوب أفريقية، وهي شركة حكومية متعثرة، تتضمن الاستحواذ على حصة أقلية في مشروع مشترك مع شركة راينميتال الألمانية.

ورغم حاجتها الشديدة للسيولة النقدية، فقد أخفقت دينيل في إبرام اتفاق بنهاية العام وهي المهلة التي حددتها الشركة السعودية لإتمام الاتفاق.