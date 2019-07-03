السودان: مباحثات بين المجلس العسكري والمعارضة... بداية حل للأزمة أم شراء للوقت ؟

هل مُدّت الجسور مجدّدا بين طرفي الصراع في السودان وهل هي بوادر انفراجة في العلاقة المتأزمة بين الجيش والمعارضة ؟

بدأ المجلس العسكري الانتقالي في السودان والتحالف الرئيسي للمعارضة محادثات في الخرطوم اليوم الأربعاء بشأن من يتولى قيادة السودان لحين إجراء انتخابات. ورأى صحفي من رويترز ممثلين عن الجانبين يجتمعان في فندق بالعاصمة السودانية.

وكان تحالف المعارضة قد قال في وقت سابق إنه مستعد لإجراء محادثات مباشرة مع المجلس العسكري بشأن قيادة المجلس السيادي الذي من المقرر أن يتولى قيادة البلاد حتى إجراء الانتخابات.

كانت المحادثات بين الجانبين قد انهارت بعد أن داهمت قوات الأمن مخيما للمحتجين أمام وزارة الدفاع في الثالث من يونيو حزيران.

حميدتي يعفو عن 253 عضو معتقل من حركة جيش تحرير السودان

على صعيد آخر، أفاد بيان أذاعه التلفزيون السوداني بأن رئيس المجلس العسكري الانتقالي أمر اليوم الأربعاء بالعفو عن 235 عضوا "أسيرا" من حركة جيش تحرير السودان، وهي إحدى جماعات المعارضة التي تنشط في إقليم دارفور بغرب البلاد.

وذكر البيان المنسوب للفريق أول عبد الفتاح البرهان "يتم العفو عن المتهمين الأسرى من حركة جيش تحرير السودان البالغ عددهم 235".

وأضاف البيان "يطلق سراح المعنيين... فورا ما لم يكونوا مطلوبين في إجراءات قانونية أخرى".

وتطالب المعارضة الجيش بتسليم السلطة منذ أبريل نيسان حين أطاحت القوات المسلحة بالرئيس عمر البشير منهية سنوات حكمه التي امتدت 30 عاما بعد مظاهرات استمرت لعدة أشهر.

وأعلنت قوى إعلان الحرية والتغيير، تحالف المعارضة الرئيسي، في السودان يوم الأربعاء إنها مستعدة لإجراء محادثات مباشرة مع المجلس العسكري بشأن قيادة المجلس السيادي الذي من المقرر أن يتولى قيادة البلاد حتى إجراء الانتخابات.

الأمم المتحدة تدعو لضمان انتقال سريع للسلطة

قالت مفوضة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة ميشيل باشليه في بيان اليوم الأربعاء إنه ينبغي على السلطات السودانية ضمان الانتقال السريع للحكم المدني تحقيقا لرغبة قطاعات عريضة من السكان والاتحاد الأفريقي.

ودعت باشليه السلطات السودانية لرفع القيود على الإنترنت والتحقيق في كل مزاعم استخدام القوة المفرطة بما في ذلك أنباء عن هجمات على مستشفيات من قبل قوات الدعم السريع السودانية وغيرها من قوات الأمن.

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