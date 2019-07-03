متشدد مطلوب يفجر نفسه بعد أن حاصرته الشرطة في العاصمة التونسية

قالت وزارة الداخلية التونسية في وقت مبكر اليوم الأربعاء إنه لم تقع أي خسائر بعدما فجر "إرهابي" يرتدي حزاما ناسفا نفسه بعد أن حاصرته قوات الأمن بحي الانطلاقة في العاصمة تونس.

وفي وقت سابق، قال شهود إن رجلا فجر نفسه في الحي بعد أن حاصرته الشرطة. وسمع شهود دوي انفجار قوي ورأوا أشلاء الرجل متناثرة على الأرض بينما طوقت قوات الامن المكان.

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية سفيان الزعق إن الشرطة فتحت النار على أيمن السميري الذي كانت الوزارة قد نشرت صورته وقالت إنها تطلب مساعدة المواطنين في البحث عن هذا "الإرهابي الخطير".

تذكير / الإبلاغ عن عنصر إرهابي في إطار تعاون المواطنين مع الوحدات الأمنية وتوقيا من الأعمال الإرهابية، تدعو وزارة... Publiée par Ministère de l'Intérieur - Tunisie sur Mardi 2 juillet 2019

وقالت الداخلية في بيان "على إثر عملية مطاردة مطولة للعنصر الإرهابي الفار أيمن السميري، تمت محاصرته من قبل دوريات تابعة للوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب بحي الانطلاقة بالعاصمة، وأثناء إطلاق النار عليه عمد إلى تفجير نفسه باستعمال حزام ناسف كان يرتديه ولم يتم تسجيل أي خسائر بشرية".

Gannouni, Ahmed

وكان انتحاريان فجرا نفسيهما في هجومين منفصلين على الشرطة في العاصمة يوم الخميس مما أسفر عن مقتل شرطي وإصابة آخرين. وأعلن تنظيم الدولة الإسلامية المسؤولية عن الهجومين.

وتأتي الهجمات مع ذروة الموسم السياحي حيث تستعد تونس لاستقبال حوالي تسعة ملايين سائح لأول مرة.

وتحارب تونس جماعات متشددة تنشط في مناطق نائية قرب الحدود مع الجزائر منذ أطاحت انتفاضة بالرئيس زين العابدين بن علي في 2011. كما أجج ارتفاع معدلات البطالة الاضطرابات في السنوات الأخيرة.

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