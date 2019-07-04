روسيا تقول إن غواصة اشتعلت فيها النيران كانت تعمل بالطاقة النووية

كشف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للمرة الأولى اليوم الخميس أن غواصة عسكرية سرية اندلع فيها حريق قبل ثلاثة أيام كانت تعمل بالطاقة النووية، مضيفا أن وزير الدفاع طمأنه بأنه تمت السيطرة على مفاعلها بسلام.

وواجه مسؤولون روس اتهامات بمحاولة إخفاء جميع تفاصيل الحادث الذي أودى بحياة 14 بحارا أثناء قيامهم بما وصفته وزارة الدفاع بمسح لقاع البحر بالقرب من القطب الشمالي.

وأدى بطء موسكو في الكشف عن تفاصيل بشأن الحادث إلى عقد مقارنات مع الغموض الذي تعامل به الاتحاد السوفيتي مع كارثة محطة تشرنوبيل النووية عام 1986، وحادث مميت آخر لغرق الغواصة النووية كورسك عام 2000 والذي أودى بحياة 118 شخصا.

وقالت روسيا، التي ترى أن التفاصيل الخاصة بحادث الغواصة الأخيرة سرية، إن الحريق وقع يوم الاثنين، لكن لم يعلن عنه رسميا سوى في وقت متأخر من يوم الثلاثاء.

وحتى اليوم الخميس لم يصدر أي تعقيب رسمي بشأن ما إذا كان هناك مفاعل نووي في الغواصة رغم الاهتمام الكبير من السلطات في دولة النرويج المجاورة بالأمر.

وكشف بوتين، خلال اجتماع في الكرملين مع وزير الدفاع سيرجي شويغو، عن حقيقة أن الغواصة كانت تعمل بالطاقة النووية بسؤاله شويجو عن حالة المفاعل بعد الحريق.

وبحسب نص وارد من الكرملين قال شويجو لبوتين إن "المفاعل النووي الموجود على متن السفينة معزول تماما".

وأضاف "اتخذ الطاقم كافة الإجراءات اللازمة لحماية المفاعل الذي يعمل بشكل كامل".

وأشار شويغو إلى أن النيران اشتعلت في مقصورة بطارية الغواصة وانتشرت بعد ذلك. ورغم إعلان الكرملين صباح اليوم الخميس عن اجتماع بوتين وشويجو لم يتضح متى جرى اللقاء.

وردا على سؤال بشأن إذا كانت السلطات النرويجية علمت بأن الغواصة تعمل بالطاقة النووية، قال بير ستراند المدير في هيئة الإشعاع والأمان النووي النرويجية لرويترز "لم يحدث أي اتصال رسمي معنا من روسيا بشأن هذا".

وأضاف "ندرك أنهم سيطروا على الوضع سريعا في ظل ظروف صعبة، وأنه لم يقع حادث نووي يستدعي التزامهم بإخطارنا به".

وتابع قائلا "رغم ذلك، كنا نفضل لو تم إخطارنا بمثل هذه الأمور".

غواصة سرية للغاية

وأخبر شويغو، وهو حليف وثيق لبوتين، الزعيم الروسي بأن الغواصة السرية التي قالت السلطات إنها كانت تعمل في محيط بحر بارنتس يمكن إصلاحها تماما وسيجري إصلاحها.

وقال شويغو عن إصلاح الغواصة "في حالتنا هذه.. هو ليس ممكنا فحسب لكنه واجب".

وأضاف "نحن الآن نقيم الوقت اللازم وحجم العمل وكيفية القيام به".

وانتشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي أمس الأربعاء صورة لجثث البحارة ضحايا الحادث. ولم يتسن لرويترز التأكد من صحة الصورة لكن بدا أنها كانت معلقة على حائط منشأة عسكرية روسية.

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