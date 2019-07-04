العلماء يحذرون: قريبا جدا.. لن تجدي المبيدات الكيميائية نفعا ضد الصراصير

حذر علماء أمريكيون من أن القضاء على الصراصير باستخدام المبيدات الكيميائية وحدها سيكون مستحيلاً وذلك بعدما تمكنت من اكتساب مناعة خاصة ضدها.

وأفادت نتائج بحث نشرته جامعة بوردو بولاية إنديانا بأن الأجيال الجديدة من سلالة الصراصير الألمانية ستصبح محصّنة ضد تأثيرات المبيدات وهو ما سيشكل خطراً على حياة الانسان نظراً لنشرها بكتيريا تزيد من معدلات الإصابة بالحساسية والأزمات الربوية.

وقال مايكل شارف، الذي أشرف على الدراسة التي استمرت ستة أشهر، إن هذا التحدي لم يتم اكتشافه بشأن الصراصير من قبل.

وأضاف: "تطوير الصراصير لمقاومة فئات متعددة من المبيدات الحشرية سيجعل السيطرة على هذا الآفات يكاد يكون مستحيلا باستخدام المواد الكيميائية وحدها".

وبحسب شارف، فقد تمكن عدد من الصراصير المختبرة من النجاة من تأثيرات المبيدات المستخدمة ضدها، مضيفاً أن تلك الصراصير وأنسالها ستتمكن من مقاومة تلك المبيدات الحشرية.

إقرأ أيضاً:

شاهد: براز البشر علف للحيوانات في كينيا

شاهد: أسرابُ الجراد تجتاحُ جزيرة سردينيا الإيطالية وتدمّرُ المزروعات