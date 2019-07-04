شاهد: عرض عسكري ضخم بمناسبة عيد الاستقلال في الولايات المتحدة

تشهد العاصمة الأمريكية واشنطن احتفالا عسكريا بمناسبة ذكرى الاستقلال. وتقام الفعالية التي أرداها سيد البيت الأبيض دونالد ترامب تحت شعار "تحية لأمريكا" تشارك فيه فرق موسيقية عسكرية وتقام خلاله عروض عسكرية تشارك فيها طائرات سلاح البحرية بلو أنجلز وطائرة الرئاسة.

وقالت وزارة الدفاع الأمريكية إن الاحتفال قد يشهد أيضا مشاركة الدبابات القتالية إم1 أبرامز وقاذفة قنابل من طراز بي-2 وطائرات من طرز إف-35 وإف-22 وطائرة سلاح البحرية رقم واحد الهليكوبتر التي يستخدمها الرئيس الأمريكي.

وكان ترامب زار فرنسا قبل عامين لحضور احتفالات يوم الباستيل التي تشهد عرضا عسكريا ضخما ويبدو أنه أعجب بالفكرة فقرر إقامة عرض مماثل فى الولايات المتحدة.