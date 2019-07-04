فيديو: أعمال تاكيس غير التقليدية تغمر متحف تيت البريطاني بالحركة والحياة

يستضيف متحف تيت للفنون الحديثة في العاصمة البريطانية لندن معرضاً خاصاً لأعمال الفنان اليوناني بانايوتيس فاسيلاكيس المعروف باسم "تاكيس".

ويشتهر تاكيس (93 عاماً) بابتكار قطع نابضة بالحياة تتحدى فنون النحت التقليدية وهو ما جعل أعماله محط اهتمام الكثير من مشاهير الفن كجون لينون وبول مكارتني أعضاء فرقة البيتلز الغنائية كما شكل مصدرا لإلهام شعراء عالميين مثل ألان غينسبرغ وويليام بوروز.

ويركز تاكيس محور أعماله على المسافات بين الكائنات عوضا عن محور تلك الكائنات نفسها وهي إعادة توجيه التركيز الذي ميّز معظم أعماله وأعطاها مكانة متميزة وفريدة.

ويقول ميشيل ويلن، المنسق المشرف على عرض أعمال تاكيس بالمتحف إن نشأة الفنان اليوناني في أثينا كان لها وقع كبير على أعماله التي تأثرت بالفنون الإغريقية القديمة.

ويضيف: "لقد أراد أن يصنع فنا صالحا لجميع العصور وهو ما كسر الأعراف الفنية التقليدية".

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