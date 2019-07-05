مقتل 3 أشخاص في انفجار سيارة بالريحانية جنوب تركيا قرب الحدود السورية

ذكرت مصادر أمنية أن ثلاثة سوريين قتلوا في انفجار سيارة في جنوب تركيا قرب الحدود مع سوريا يوم الجمعة.

وقع الانفجار في بلدة ريحانلي ونقلت وسائل إعلام تركية عن الحاكم المحلي قوله إن السلطات تحقق لمعرفة السبب.

وأشارت المصادر إلى أن شخصا واحدا أصيب في الانفجار.

وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن الانفجار نتج عن زرع قنبلة في إحدى السيارات.

وأضاف للصحفيين أن النتائج الأولية تشير إلى أن الانفجار ربما يتصل بالإرهاب.

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