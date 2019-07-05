غرق 26 شخصا بعد انقلاب قارب صيد في أسوأ كارثة بحرية تعرفها هندوراس

ذكر متحدث باسم القوات المسلحة في هندوراس يوم الأربعاء، أن ما لا يقل عن 26 شخصا لاقوا حتفهم في انقلاب قارب لصيد السلطعون قبالة ساحل هندوراس على المحيط الأطلسي، وذلك في واحدة من أسوأ الكوارث البحرية في تاريخ البلد الواقع في أمريكا الوسطى.

وقال المتحدث خوسيه دومينجو ميزا إن 47 شخصا جرى إنقاذهم بعد الحادث الذي وقع قرب بويرتو ليمبيرا.

وتتجمع قوارب عديدة قبالة ساحل هندوراس من أجل موسم صيد السلطعون الذي يبدأ هذا الشهر ويستمر حتى فبراير شباط.

وقال ميزا إن قاربا آخر انقلب في وقت مبكر من ذلك اليوم في المنطقة نفسها لسوء الأحوال الجوية لكن تم إنقاذ جميع من كانوا على متنه وعددهم 49.

وتشير الإحصاءات الرسمية إلى أن إيرادات هندوراس من صادرات السلطعون بلغت 46 مليون دولار في 2018 وأن الولايات المتحدة استوردت معظمها.

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