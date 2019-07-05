استهلاك بيتكوين للطاقة الكهربائية يفوق استهلاك سويسرا

رغم الثورة التي أحدثتها العملة الرقمية بيتكوين في عالم المال والأعمال، والتمرد على مفهوم العملات ووسائط الدفع التقليدية وقيودها، وما يتوقع أن يكون تأثيرها في المستقبل على عالم الاستهلاك خاصة وأنها مهدت الطريق أمام تجارب مشابهة أخرى كعملة ليبرا التي تطورها شركة فيسبوك، تبقى هناك مخاوف متجددة تحيط بهذه التجربة الفتية.

الحديث هنا لن يكون متعلقاً بتأثيراتها على سوق المال التقليدي، ومخاطرها على المستهلكين، بل على مجال آخر تماماً.. الطاقة والبيئة!

فبحسب مؤشر جديد تم إنشاؤه لحساب مقدار الطاقة التي تحتاجها شبكة بتكوين للعمل توصل الباحثون إلى أن بيتكوين تستهلك طاقة أكثر مما تستهلكه سويسرا بأكملها!

الأداة التي تم إطلاقها هذا الأسبوع على الإنترنت من قبل جامعة كامبريدج -تسمى مؤشر كامبريدج لاستهلاك بيتكوين الكهربائي- تعمل على تقدير مقدار الطاقة اللازمة لتشغيل شبكة بتكوين في الوقت الفعلي، الذي على أساسه يتم حساب وتقدير الاستهلاك السنوي.

بحسب هذا المؤشر فإن شبكة بيتكوين تستهلك أكثر من 7 جيغاوات من الكهرباء للعمل، ما يعني استهلاكاً سنوياً يقدر بـ64 تيراوات ساعة، وهو ما يفوق استهلاك سويسرا الذي يقدر ب58 تيراوات ساعة، ويبقى أقل من استهلاك كولومبيا الذي يبلغ 68 تيراوات ساعة سنوياً.

هذه التقديرات تعني أن بيتكوين تستهلك نحو ربع الطاقة المستهلكة عالمياً سنوياً، بحساب آخر وأقرب للواقع تساوي هذه الطاقة الطاقة التي تستهلكها غلايات الشاي في المملكة المتحدة على مدى أكثر من 11 عاماً! وكذلك تستطيع الكهرباء المهدورة في الولايات المتحدة سنويا ًتشغيل الشبكة أربع مرات.

ويرى البعض أن استخدام العملات المشفرة غير عملي وغير مجدي في الحياة اليومية، حيث تحتاج معاملة واحدة لبيتكوين طاقة أكثر مما تحتاجه بنوك العالم مجتمعة.

إلا أن هذه الأرقام تبقى تقديرات لا يمكن الحسم بشأن صحتها، حيث يشير الباحثون إلى ندرة توفر تقديرات موثوقة لاستهلاك شبكة بتكوين.

كيف يتم حساب هذه الأرقام؟

نظرًا لأنه لا يمكن تحديد الاستهلاك الدقيق للكهرباء، يوفر المؤشر مجموعة من الاحتمالات التي تتكون من تقدير الحد الأدنى والحد الأقصى.

ضمن حدود هذا النطاق، يتم حساب أفضل تقديرات ممكنة، تكون الأقرب إلى الواقع والاستهلاك الفعلي لشبكة بيتكوين.

وهنا تكمن المخاوف المتعلقة بحجم استهلاك الطاقة الهائل لشبكة بيتكوين، فبغض النظرعن دقة الأرقام، فإن الطاقة المطلوبة للتشغيل تتضاعف مع الوقت، مما يعني تأثيراً بيئياً سلبياً وبصمة كربونية كبيرة، تخلق كذلك مشكلة إضافية أخرى هي العجز عن قياس حجم هذه البصمة بسبب صعوبة تحديد كم وكيفية توليد الكهرباء المستخدمة في تشغيل الشبكة.

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