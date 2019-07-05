بعد إعلان كروغر.. بي إم دبليو تبحث عن مدير تنفيذي جديد

تبحث عملاق صناعة السيارات الألمانية بي إم دبليو عن مدير تنفيذي جديد وذلك بعد إعلان المدير الحالي هارالد كروغر عدم رغبته البقاء في منصبه بعد انقضاء تعاقده في العام 2020.

وقالت الشركة التي تتخذ من مدينة ميونخ مقراً لها إنها ستناقش هذا الشأن يوم 18 يوليو-تموز.

ويُعد مدير إنتاج الشركة أوليفر تسيبزى ورئيس حساباتها نيكولاس بيتر، بالإضافة إلى عضو مجلس البحث والتطوير كلاوس فروليش أبرز المرشحين لخلافة كروغر

وكان كروغر اعلن رغبته في تحدٍ جديد بعد عشر سنوات بمجلس إدارة الشركة قضى أربعا منها كرئيس للشركة.

وخسرت بي إم دبليو تحت قيادة كروغر لقب أفضل مُصنّع لسيارات الرفاهية لصالح منافستها مرسيدس بنز عام 2016.

وانتشرت شائعات كثيرة حول الوضع الصحي لكروغر منذ سقوطه أثناء تقديمه لعرض في معرض فرانكفورت للسيارات عام 2015 إلا أنه لم يثبت معاناته من مرض معين منذ ذلك الحين.

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