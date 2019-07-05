اعتقال سويدية في مطار غاتويك للاشتباه في تخطيطها لعمل إرهابي

أعلنت الشرطة البريطانية، الجمعة، عن القبض على سويدية في الأربعين من عمرها في مطار غاتويك للاشتباه في قيامها بالتخطيط لعمل إرهابي.

وقالت شرطة مكافحة الإرهاب في جنوب شرق لندن حيث يقع المطار في بيان إن المرأة ستظل قيد الاحتجاز أثناء استجوابها.

واحتجزت المرأة عصر يوم الخميس للاشتباه في أنها مكلفة بأعمال إرهابية أو تخطط لها أو تعتزم ارتكابها بعد وصولها على متن رحلة قادمة من إيطاليا.

ولم تتوفر تفاصيل أخرى بعد.

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