قرقاش يعلن وقوف الإمارات مع السودان ويتمنى تأسيس نظام دستوري راسخ

قال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش إن الإمارات تهنئ السودان بعد توصل المجلس العسكري والمعارضة لاتفاق بشأن تقاسم السلطة مضيفاً أن بلده سيقف مع الخرطوم "في العسر واليسر".

وكتب قرقاش في تغريدة على تويتر يوم الجمعة "نتمنى أن تشهد المرحلة القادمة تأسيس نظام دستوري راسخ يعزز دور المؤسسات ضمن تكاتف شعبي ووطني واسع".

والإمارات داعم أساسي للسلطات السودانية وله نفوذ قوي على الخرطوم.

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