شاهد: منظمة إيطالية تنقذ 54 مهاجراً بينهم نساء حوامل وأطفال قبالة السواحل الليبية

أنقذت سفينة تابعة لمنظمة مديتيرينيا "الأبيض المتوسط" الإيطالية 54 مهاجرا قبالة سواحل ليبيا كانوا يحاولون الوصول إلى أوروبا قادمين من ليبيا على زورق مطاطي.

وكان من بين الأشخاص الذين تم إنقاذهم 11 امرأة، ثلاث حوامل، وأربعة أطفال.

واستقبلت المنظمة على متن سفينة يبلغ طولها 20 مترًا (65 قدمًا) والتي تحمل اسم "Alex & Co" المهاجرين.

ووفقًا لفريق الطاقم المتوسطي، طلبت القيادة المركزية لخفر السواحل الإيطالية من خفر السواحل الليبي التدخل في هذا الحادث.

وعبر وزير الداخلية الإيطالي ونائب رئيس الوزراء ماثيو سالفيني على فيسبوك إنه يعارض وصول سفينة الإنقاذ إلى إيطاليا واقترح أن تتجه إلى تونس.

إلا أن السفينة الإيطالية قررت أخذ المهاجرين الى جزيرة "لامبيدوسا" الإيطالية كأقرب ميناء آمن نظراً لعدم استقرار الأوضاع في ليبيا والنزاع المستمر.

بدورها قامت المنظمة غير الحكومية الإسبانية "أوبن آرمز" بتتبع مجموعة الإنقاذ الإيطالية وقدمت المساعدات الطبية.

للمزيد على يورونيوز: