ماليزيا توجه اتهامات بغسل أموال لابن رئيس الوزراء السابق ومنتج فيلم "ذئب وول ستريت"

اتهمت ماليزيا يوم الجمعة أحد منتجي فيلم "ذئب وول ستريت" (وولف أوف وول ستريت) وزوج ابنة رئيس الوزراء السابق نجيب عبد الرزاق بغسل الأموال بزعم اختلاس 248 مليون دولار (197 مليون جنيه استرليني) مرتبط بصندوق التنمية الحكومي (1إم.دي.بي).

وتم توجيه اتهامات في خمس عمليات غسل أموال إلى رضا عزيز أحد مؤسسي شركة إنتاج (ريد جرانيتي بيكتشرز) في هوليوود التي أنتجت الفيلم الذي رشح لجائزة الأوسكار.

وقال المدعون إن رضا تلقي 248 مليون دولار نتيجة اختلاس أموال صندوق (1إم.دي.بي).

وأكد رضا براءته من جميع التهم الموجهة إليه. وتصل العقوبة المالية لكل تهمة إلى خمسة ملايين رينجت (961505 جنيهات استرلينية) أو السجن لمدة أقصاها خمس سنوات أو كليهما.

أفرجت المحكمة عن رضا بكفالة مليون رينجت وطلبت منه تسليم جوازات سفره.

وبعد خسارته الانتخابات بشكل غير متوقع أمام مهاتير محمد في مايو أيار من العام الماضي، واجه نجيب سلسلة من الاتهامات بالفساد معظمها يرتبط بخسائر في صندوق التنمية الحكومي.

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