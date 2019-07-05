شاهد: أمريكي يفوز بسباق أكل النقانق بعد التهام 71 شطيرة

فاز الأمريكي جوي تشيستنات وكنيته "الفك المفترس" بسباق لأكل النقانق بعدما التهم 71 شطيرة خلال الحدث الذي نظمته سلسلة مطاعم نيثنز في كوني آيلند في مدينة نيويورك أمس الخميس.

ولكن تشيستنات لم يتمكن من كسر الرقم القياسي المسجل باسمه عام 2018 بعدد 74 شطيرة.

وحافظت ميكي سودو على لقب مسابقة النساء بتسجيل رقم قياسي جديد وهو 31 شطيرة.

لكن لم يكن الأمر سهلا على الفائزة، فقد كافحت ودافعت من أجل الفوز، وهذا ما عبرت عنه قائلة أنها لا تلقي اللوم على أي عامل كونها لم تكن بنفس مستوى سجلها ولكن حصلت على الكأس بسهولة، وشكرت كل من ساعد وساندها من الزملاء والمنافسين.

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