طائرة بوينغ تعلق في الوحل وتشل ثاني أكبر مطارات الهند

تسببت الأمطار الاخيرة التي شهدتها الهند في شل حركة النقل والملاحة الجوية في البلاد، و**قالت متحدثة باسم مطار مومباي الدولي، الجمعة، إنه تم إبعاد طائرة تابعة لشركة سبايس جيت للطيران بعدما سدت مهبط الطائرات الرئيسي في المطار هذا الأسبوع.**

ولم يتضح موعد استئناف العمليات بالمهبط في حينألغيت مئات الرحلات أو غيرت مسارها بعدما انحرفت الطائرة وهي من طراز بوينج 737-800 عن المهبط يوم الاثنين بعد الهبوط وعلقت في الوحل مما عرقل حركة الطيران في ثاني أكبر مطارات الهند.

وقالت المتحدثة "يستخدم المطار مهبطه الثانوي حتى يجهز المهبط الرئيسي لحركة الطائرات، سوف يستغرق ذلك بعض الوقت".

وتسبب انهيار جدران في مومباي والبلدات القريبة، نتيجة أسوأ موجة أمطار موسمية خلال يوم واحد منذ 14 عاما، في مقتل 30 شخصا يوم الثلاثاء واضطراب حركة القطارات والنقل الجوي مما دفع المسؤولين إلى إغلاق مدارس ومكاتب.

وتسعى مومباي إلى أن تصبح مركزا ماليا عالميا لكن أنحاء كبيرة من المدينة تكافح للتعامل مع الأمطار الموسمية السنوية.

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