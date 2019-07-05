سريلانكا تحد من النفوذ السعودي وتأثيره لمكافحة الوهابية بعد تفجيرات عيد القيامة

تتحرك سريلانكا للحد من نفوذ السعودية بعد أن ألقى بعض السياسيين والرهبان البوذيون باللائمة على الوهابية في زرع بذور التشدد الذي بلغ ذروته في هجمات عيد القيامة يوم 21 أبريل/ نيسان من العام الجاري عندما فجر تسعة سريلانكيين أنفسهم في كنائس وفنادق فاخرة وقتلوا أكثر من 250 شخصا وروعوا البلاد بعد عقد من انتهاء الحرب الأهلية فيها.

ومنذ وقوع التفجيرات ألقت سريلانكا القبض على إمام وهابي وتتجه لتولي إدارة جامعة تمولها السعودية.‭‭‭‭ ‬‬‬‬وتقول الحكومة أيضا إنها ستراقب التدفقات المالية التي لم تكن تخضع للفحص في السابق والمرسلة من مانحين بينهم أسر سعودية بارزة لمساجد في الجزيرة الواقعة في المحيط الهندي.

وقال عضو الحكومة المسلم كبير هاشم الذي حث مسلمي البلاد على تجنب الأفكار الأصولية "لن يكون بمقدور أحد أن يقدم هبات دون تدقيق بعد الآن". وأضاف أن إدارة الشؤون الدينية والثقافية للمسلمين في وزارته ستشرف على الهبات.

هذا الغضب في سريلانكا هو إشارة إلى الضغط الذي تتعرض له الوهابية على المستوى الدولي بعد أن اعتبرها منتقدون سببا جذريا في انتشار الحركات المسلحة المتطرفة.

وتنتهج هذه التنظيمات، ومن بينها تنظيم ما يسمى "الدولة الإسلامية" الذي أعلن مسؤوليته عن تفجيرات عيد القيامة، تفسيرا متطرفا للسلفية التي انحدرت منها الوهابية.

وترفض السعودية فكرة أن الوهابية تمثل مشكلة، وتدافع عن سجلها مشيرة إلى أنها اعتقلت آلاف المشتبه بأنهم متشددون. ففي يونيو/ حزيران رحلت السعودية خمسة سريلانكيين إلى بلادهم لمزاعم عن صلات لهم بالتفجيرات.

وقال مسؤول سريلانكي لرويترز إن دبلوماسيين سعوديين في كولومبو عبروا عن "الاستياء" لاستهدافهم خلال اجتماع عقد في الآونة الأخيرة مع الرئيس السريلانكي مايثريبالا سيريسينا

ولم يرد مكتب الرئيس السريلانكي أو السفارة السعودية في كولومبو أو مكتب الاتصال الحكومي السعودي في الرياض على طلبات للتعليق على هذا الموقف الحاد في مواجهة النفوذ السعودي.

نفوذ الرهبان

رد الفعل الشديد تركز على رجل واحد بشكل خاص هو محمد حزب الله، رجل أعمال وسياسي كان حاكما للإقليم الشرقي في سريلانكا إلى أن استقال في يونيو/حزيران بعد احتجاجات من جانب الرهبان البوذيين المتصلبين.

ويقول الرهبان الذين يتمتعون بنفوذ في البلاد التي تبلغ نسبة السكان البوذيين فيه 70 في المئة كما يقول بعض أعضاء البرلمان إن صلات حزب الله بالرياض أسهمت في انتشار التشدد في موطنه كاتانكودي وهي بلدة تسكنها غالبية مسلمة.

وساعدت أسرة حزب الله في بناء مساجد ومعهد للتعليم العالي بتمويل سعودي. كما ساهمت في بناء جامعة باتيكالوا التي لم تفتتح بعد في الإقليم الشرقي.

وتقود بناء المساجد والمدارس مؤسسة هيرا غير الهادفة للربح التي يمتلكها حزب الله وابنه هيراس. وتظهر بياناتها المالية دخلا يبلغ نحو 31 ألف دولار بين عامي 2014 و2018 على الرغم من أن محمد حزب الله قال للبرلمان إن هيرا تلقت مليوني دولار من مانحين أجانب. ولم يرد حزب الله على طلبات من رويترز للحصول على تفاصيل مالية أخرى.

وفي مقابلة مع رويترز في منزله في العاصمة كولومبو قال حزب الله البالغ من العمر 56 عاما إن معظم التمويل يأتي من عائلة الجفالي وهي عائلة تجارية سعودية. وتوصلت رويترز أيضا إلى مصدرين من سعوديين آخرين لكنها لم تتمكن من الوصول إليهما. وقال حزب الله إن الهبات جمعت من تبرعات مانحين أصغر.

كما تظهر بيانات مصرفية واتفاقات قروض أن جمعية علي بن عبد الله الجفالي الخيرية حولت نحو 24.5 مليون دولار لجامعة باتيكالوا في عامي 2016 و2017.

اقرأ أيضا على يورونيوز:

وحذر حزب الله من أن تجربة عائلة الجفالي التي قال إنها تلقت رسائل كراهية بثت الخوف في نفوس المستثمرين السعوديين. ولم يحدد أيا من المستثمرين.

ولم تثبت التحقيقات المستمرة في الهجمات تدفق أي أموال سعودية إلى المدبرين. وينسب منتقدون التحركات ضد النفوذ السعودي إلى التخويف المتزايد من الإسلام والذي تضمن هجمات حشود على ممتلكات مسلمين.

وقال حزب الله "لم تقدم مؤسسة واحدة سعودية أو جمعية خيرية أو فرد روبية واحدة للإرهابيين".

ولم ترد جمعية الجفالي على اتصالات هاتفية أو رسائل للحصول على تعليق ولم تتمكن رويترز من إيجاد وسيلة بديلة للاتصال بالجمعية.

تفجيرات عيد القيامة في سريلانكا أ ف ب

وبحسب موقع الجمعية على الإنترنت فإن المؤسس ه علي الجفالي، رجل أعمال وعضو سابق في مجلس الشورى السعودي وأبناؤه الأربعة. وقد توفي الجفالي في العام 2015، تقول الجمعية إن أهدافها تشمل مساعدة الأيتام ودعم النشاطات التي تنشر التسامح الديني.

وقال حزب الله إن جمعية الجفالي التي وعدت بما مجموعه مئة مليون دولار لجامعة باتيكالوا أوقفت القروض للجامعة بسبب غموض مستقبلها. وأضاف أن العمل في الجامعة المترامية الأطراف والتي تبنى على الطراز المعماري الإسلامي توقف. وتقوم هيرا أيضا بتوصيل المساجد بالمانحين.

وعلى سبيل المثال أعيد بناء مسجد سيهارام في العام 2015 بفضل نحو 56 ألف دولار من جمعية الجفالي بحسب لوحة تذكارية في المسجد وإمامه السابق إم.واي.آدم الذي قال إن هيرا حصلت على عمولة نسبتها عشرة في المئة.

ولم يرد حزب الله على أسئلة عن تمويل المسجد.

كبش فداء

في مقابلة مع رويترز نفى حزب الله أيضا مزاعم أطلقها بعض الرهبان عن صلات له بالهجمات، وهي مزاعم ليست هناك أي أدلة عليها. ومع ذلك يشير منتقدو حزب الله إلى صورة التقطت في العام 2015 يظهر فيها محمد هاشم محمد زهران الذي تقول السلطات إنه قاد تفجيرات أبريل/ نيسان الماضي الانتحارية وفجر نفسه في فندق في كولومبو وهو يصافح محمد حزب الله.

وقال حزب الله إنه كان يسعى للحصول على تأييد زهران وهو من أبناء كاتانكودي أيضا لانتخابات برلمانية. وفي وقتها شدد حزب الله على أن زهران كان مجرد خطيب مفوه بإمكانه حشد نحو ألفي صوت في البلدة المعروفة بالورع والتي يبلغ عدد سكانها 50 ألف نسمة.

ويقول مؤيدو حاكم الإقليم الشرقي السابق وبعض معارضيه أيضا إنه كبش فداء. وقال أمير علي شهاب الدين وهو عضو في البرلمان عن الإقليم الشرقي وينتمي لحزب منافس إن حزب الله استُهدف على الرغم من عدم وجود دليل على صلة له بالهجمات.

ويقول رجال دين قياديون وسياسيون من المنطقة إن الوهابية انتشرت في الإقليم الشرقي في سريلانكا قبل ثلاثة عقود عندما اشتعلت المنطقة بسبب الصراع بين التاميل الهندوس الانفصاليين والحكومة التي يهيمن عليها البوذيون.

وقالت المصادر إن أئمة مسلمين حصلوا على منح دراسية في السعودية بينما فر الفلاحون الفقراء من جحيم الصراع في الإقليم إلى الشرق الأوسط للعمل سائقين وخدما وفي الغالب عادوا إلى بلادهم أكثر تدينا.