أستراليا

سيدني تدرس امكانية سحب مبيد أعشاب لشركة باير خشية ارتباطه بالسرطان

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بقلم:  Euronews  مع رويترز
سيدني تدرس امكانية سحب مبيد أعشاب لشركة باير خشية ارتباطه بالسرطان
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رويترز
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أعلن مجلس مدينة سيدني يوم الجمعة أنه يعيد النظر في طريقته في التعامل مع الأعشاب الضارة التي تشمل استخدام مبيد راوند آب الذي تنتجه شركة باير بعدما بدأت مجالس بلدية أخرى في أستراليا الامتناع عن استخدامه بسبب مخاوف من وجود صلات محتملة بمرض السرطان.

وقالت متحدثة بإسم مجلس المدينة لرويترز إن المجلس "يستعرض طرق تعامله مع الأعشاب ويدرس تكنولوجيات أخرى".

وأضافت أن مجلس مدينة سيدني يستخدم مبيد راوند آب في الوقت الراهن "كملاذ أخير... بأقل كميات ممكنة عندما تكون الوسائل الأخرى للتخلص من الأعشاب الغير فعالة".

وتقول شركة باير إن مبيد راوند آب آمن مدعوم من عدة جهات تنظيمية على الرغم من أن باحثين اكتشفوا أن مادة جليفوسات، المكون الرئيسي في المبيد، قد تكون مسرطنة.

ودفعت الشركة الألمانية تعويضات ضخمة في الولايات المتحدة في العام الحالي بعد اتهامات بأن منتجها يسبب السرطان. وأدى ذلك لانهيار سعر أسهمها.

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