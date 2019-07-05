الشرطة تفكك عصابة العبودية الحديثة الأكبر في تاريخ بريطانيا وضحاياها بالمئات

رفعت النيابة البريطانية الحظر عن نشر تفاصيل القبض على أعضاء عصابة عكفت على استغلال البولنديين واستعبادهم مقابل أجور زهيدة وظروف معيشية متدنية في بريطانيا.

وأدين خمسة رجال وثلاث نساء من أصول بولندية بتهم الاستعباد وغسيل الأموال بعد الاستماع إلى 90 شاهداً وسط مؤشرات باتجارهم بما لا يقل عن 350 شخصاَ آخرين.

واعتمد أفراد العصابة على جلب المهمشين والمشردين وأصحاب السوابق الإجرامية من بولندا للعمل في بريطانيا في ظروف غير آدمية ومقابل رواتب انخفضت عن دولار أمريكي واحد في اليوم.

وقال بعض الضحايا إنهم اضطروا للاغتسال في مياه القنال نظراً لعدم توفر مياه جارية بالمساكن المكتظة التي جُهزت لهم كما لم تكن رواتبهم تكفي لشراء الأساسيات من الطعام.

وتراوحت اعمار الضحايا بين 16 و60 عاماً كما وصلت الاحكام بحق المدانين إلى 11 عاماً بالسجن.

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