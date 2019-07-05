شاهد: محتجون يحرقون العلم الأمريكي أمام البيت الأبيض

حرق متظاهرون العلم الأمريكي أمام البيت الأبيض في واشنطن، وذلك خلال وقفة احتجاجية في يوم إحياء البلاد للعيد الوطني. وبحسب وسائل إعلام محلية فإن شخصين جرى إيقافهما بسبب احراق علم أمريكي خارج الحدود المسموح بها، وفق ما تنص على ذلك مصالح الحديقة الوطنية.

وقالت صحيفة "ذا هيل" السياسية إن شخصا تم إيقافه بسبب الحرق المؤذي والهجوم الإجرامي ضد عنصر للشرطة، فيما أوقف الآخر بسبب عرقلته لتحقيق الشرطة ومقاومته لعملية إيقافه.

وبعد ذلك عند المساء، امتدح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في خطابه عناصر الجيش الأمريكي، خلال استعراض لطائرات مقاتلة ومدرعات عسكرية، وهو الشيء الذي جوبه بانتقادات، مفادها أن ترامب سعى لتسييس مناسبة العيد الوطني.

وقد رفض ترامب ما صدر من تعبير عن حالات القلق بخصوص الكلفة الإضافية للحدث الوطني، الذي نظم أمام النصب التذكاري لأبراهام لينكولن، رمز الوحدة الوطنية لدى الأمريكيين.

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