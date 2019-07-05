هل تواجه الأميرة هيا زوجها الشيخ محمد بن راشد أمام المحاكم البريطانية؟

في خضم الغموض الذي يكتنف واحدة من أبرز القضايا التي يتناولها الإعلام العالمي حالياً، وهي قضية ما اصطلح على تسميته بهروب الأميرة الأردنية هيا بنت الحسين من زوجها حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، تتوالى التقارير الإخبارية حول قرب موعد معركة قضائية بين الطرفين في لندن لحسم إجراءات الانفصال وحضانة الأطفال، في ظل صمت مطبق وامتناع عن التعليق من الطرفين ومحيطهما.

فقد ذكرت وكالة أسوشيتد برس أن مواجهة في محكمة في لندن تابعة للقضاء الأسري ستجري نهاية الشهر الحالي في الثلاثين من تموز/ يوليو، وستركز على قضية حضانة ولدي الثنائي بشكل خاص.

وكانت تقارير تحدثت طوال الأيام الماضية عن أزمة لجوء الأميرة هيا إلى ألمانيا، ومن ثم التوجه إلى لندن برفقة ولديها، الجليلة (11 عاماً)، وزايد (7 أعوام)، لما قالت إنه بسبب الخوف على حياتها.

ويعتقد أن الأميرة هيا موجودة حالياً في قصر في حدائق كنسينغتون بالعاصمة البريطانية، في أحد أفخم وأغلى الشوارع في العالم على الإطلاق، بحسب وكالة أسوشيتد برس التي حاولت التواصل مع الأميرة أو أحد ممثليها إلا أنها تلقت جواباً من أحد موظفي قصرها بأنه لن يكون هناك تعليق من الأميرة أو ممن ينوب عنها، دون توضيح ما إذا كانت الأميرة تقيم فعلاً في القصر.

تكهنات عديدة لاحقت القضية تتعلق بالخلفيات المسببة لهروب الأميرة واختفائها عن الأنظار منذ فبراير الماضي - لم تظهرالأميرة مع زوجها الشهر الماضي في سباق الخيول الملكي البريطاني في أسكوت، حيث اعتادا الظهور معاً على مدى سنوات زواجهما في سباقات الخيول في بريطانيا- منها ما هو سياسي ومنها ما هو اجتماعي، إلا أن أغلب التحليلات باتت تصب لصالح علاقة ما بين قرار الأميرة بالرحيل وقضية هروب الشيخة لطيفة، إحدى بنات حاكم دبي التي حاولت الفرار من الإمارات العام الماضي قبل أن يستعيدها والدها قسراً كما زعم أصدقاؤها وادعت منظمات حقوقية، وساعدت هيا حينها بإنهاء هذه الأزمة العائلية.

خبر هروب هيا انتشر كالنار في الهشيم، حيث تفجرت القضية إثر نشر حساب غير رسمي يحمل اسم حاكم دبي قصيدة هجاء تتحدث عن الخيانة، بعنوان عشت ومت، مما أثار سيلاً من التوقعات والتحليلات.

وترفض الحكومة الإماراتية التعليق على الموضوع وتعتبره شأناً شخصياً يتعلق بالحياة الخاصة.

وتزوجت الأميرة هيا بالشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي ونائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة عام 2004.

يذكر أن هيا هي ابنة الملك الأردني الراحل الحسين بن طلال من زوجته الفلسطينية الملكة الراحلة علياء طوقان الملقبة بعلياء الحسين، وهي الأخت غير الشقيقة للعاهل الأردني عبد الله الثاني، تلقت تعليمها في أرقى المعاهد البريطانية وتخرجت من جامعة أكسفورد.

هي بطلة فروسية مثلت الأردن في مسابقات دولية عدة، من أبرزها سباق قفز الحواجز عام 2000 أثناء الدورة الأولمبية في سيدني الأسترالية، وترأست الاتحاد الدولي للفروسية لمدة ثماني سنوات إلى أن استقالت منه عام 2014.

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