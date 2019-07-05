هل تنقذ ترليون شجرة العالم وتوقف الاحتباس الحراري؟

يعتقد علماء سويسريون أنهم ربما يكونون قد وجدوا الحل، أو حتى جزءاً من الحل، لواحدة من أكبر المشاكل التي تؤرق البشرية اليوم، ومع ذلك لا تؤخذ خطوات كبرى وجذرية باتجاه حلها، ألا وهي التغير المناخي.

ما هو هذا الحل؟ الزراعة.. زراعة الأشجار.. كمية ضخمة من الأشجار.. ترليون شجرة!

زراعة ترليون شجرة تحتاج 9 مليون كيلومتر مربع، وهو ما يعادل مساحة الولايات المتحدة، وبحسب الدراسة فإن ستة دول تمتلك مساحات تتيح زراعة هذا الحجم هي الولايات المتحدة وأستراليا وكندا والصين وروسيا والبرازيل.

بحسب الدراسة فإن هذا العدد من الأشجار سيكون خلال عقود قادراً على امتصاص نحو 830 مليار طن من انبعاثات الكربون من الجو، وهو ما يعادل التلوث التي تسببت به البشرية على مدى الخمسة وعشرين سنة الماضية، وستكون النتائج سريعة بسبب قدرة الأشجار الفتية على امتصاص الانبعاثات بشكل أكبر وأفضل.

ويرى العلماء المشاركون في الدراسة أن هذه الطريقة، التي ربما تكون أكثر فعالية في المناطق الاستوائية، هي أرخص الطرق على الإطلاق لمحاربة التغير المناخي، وتضاف إلى طرق أخرى مثل خفض الانبعاثات وتغيير عادات البشر كالتحول إلى النظام الغذائي النباتي على سبيل المثال عوض أكل اللحوم.

ولكن من جهة أخرى يشكك علماء آخرون بفعالية هذا المنهج إذا لم يكن هناك تغيير يتعلق بخفض الانبعاثات ووقفها، وكذلك يرون صعوبة الالتزام بتحقيق هدف زراعة هذا العدد الهائل من الأشجار.

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