مسؤول: إيران سترفع مستوى تخصيب اليورانيوم إلى 5%

قال مسؤول إيراني لوكالة رويترز يوم السبت إن إيران ستعلن يوم الأحد عن أنها سترفع مستوى تخصيب اليورانيوم لديها إلى 5% متجاوزة نسبة 3.67 التي حددها الاتفاق النووي الموقع عام 2015.

وأضاف المسؤول الذي طلب عدم ذكر اسمه "الإعلان الرئيسي غدا سيكون رفع مستوى التخصيب إلى خمسة بالمئة من نسبة 3.67% التي اتفقنا عليها بموجب الاتفاق".

كانت وكالة أنباء فارس الإيرانية شبه الرسمية قد ذكرت في وقت سابق أن كبير المفاوضين النوويين الإيرانيين عباس عراقجي سيعلن يوم الأحد مزيدا من التقليص في الالتزامات الواردة في الاتفاق.

وقال الرئيس الفرنسي ماكرون إنه تحدث هاتفيا مع الرئيس الإيراني روحاني لمدة ساعة اليوم السبت.

وأضاف ماكرون أنه اتفق مع روحاني على السعي لتوفير الظروف الملائمة لإجراء حوار بين كل الأطراف بحلول 15 يوليو - تموز.

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