أمير قطر يلتقي ترامب يوم 9 يوليو في واشنطن

يلتقي أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الرئيس الأميركي دونالد ترامب في التاسع من يوليو/تموز الجاري بالبيت الأبيض، حسب ما ذكرته وكالة الأنباء القطرية.

وأضافت الوكالة أن الهدف من اللقاء بحث أوجه تطوير التعاون الإستراتيجي القائم بين الدوحة وواشنطن في مختلف المجالات، إضافة إلى تبادل الآراء بشأن أبرز المستجدات في المنطقة والعالم.

وكان البيت الأبيض قال في يونيو حزيران المنصرم إن الزيارة ستتناول الروابط الاقتصادية والأمنية إلى جانب قضايا مكافحة الإرهاب.

والتقى تميم في شهر أبريل/نيسان من العام 2018 في البيت الأبيض بترامب الذي أكد حينها أن علاقات بلاده تسير بشكل ممتاز مع الدوحة.

إقرأ المزيد على يورونيوز:

قطر تشتري سندات لبنانية بقيمة نصف مليار دولار ووزير مالية لبنان يعتبره إيجابيا

قطر وإسرائيل تبحثان مد خط كهرباء جديد إلى غزة