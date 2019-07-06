شاهد: لص مسلح بمنجل يحاول سرقة مطعم وزبون يتصدى له بكرسي

فوجئت عاملة بمطعم صغير في ولاية كوينزلاند الأسترالية بلص ملثم يقتحم المكان مطالبا بالمال، إلا أن شجاعة رجل أنقذتها وأحبطت محاولة السرقة، وذلك بواسطة "كرسي ووعاء نباتات".

وأظهر تسجيل مصور نشرته شرطة كوينزلاند على صفحتها على فيسبوك، اللص وهو يقتحم المكان في حوالي الساعة الواحدة صباحا، مرتديا ملابس سوداء بالكامل، بالإضافة إلى قناع يخفي وجهه، وكان مسلحا بمنجل.

ثم ظهر الرجل وهو يقترب من العاملة مطالبا إياها بإعطائه المال، وبالفعل بدأت العاملة بإحضار المال له، قبل أن يظهر رجل كان متواجدا في المكان، ويقترب بخفة من اللص من الوراء، ليحمل كرسيا وينقض عليه بضربة قوية.

وبعد الضربة التي تلقاها، تراجع اللص إلى الوراء فيما استمر الرجل بتوجيه الضربات له بالكرسي، إلا أن اللص نجح في الوقوف مجددا ومحاولة ضرب الرجل بواسطة المنجل الذي كان بحوزته.

فما كان من الرجل الشجاع إلا الاستعانة بوعاء نباتات وتوجيه ضربة قوية للص، حتى تراجع تماما وشرع في الهروب.

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