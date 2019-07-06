شاهد: الحرارة المرتفعة تزركش بحيرة يونتشنغ المالحة بألوان متوهجة تجعلها تنبض بالحياة

تحولت بحيرة يونتشنغ المالحة في مقاطعة شانشي شمال الصين إلى بحر نابض بالحياة وامتزجت مياهها بالألوان المتوهجة بفعل إرتفاع الحرارة. وأظهرت الصور الملتقطة لوحة مذهلة من الألوان الحمراء عبر البحيرة الواسعة التي تبلغ مساحتها الإجمالية أكثر من 132 كيلومترًا مربعًا وتعرف أيضًا باسم "البحر الميت في الصين" بسبب مستويات الملح العالية.

ويعود مظهر البحيرة المذهل إلى التفاعلات الكيميائية للمعادن والكائنات الحية مثل الطحالب والروبيان (الجمبري) بفعل درجات الحرارة العالية المستمرة وضوء الشمس.

وتفسر دينغ هونغ شيا، رئيسة معهد سولت ليك والبحوث الصحية في الأكاديمية الصينية للعلوم الجيولوجية هذه الظاهرة بقولها "إذا ارتفعت كمية الروبيان (الجمبري) في البحيرة، فإن المياه تتخذ اللون الأحمر، وإذا ارتفعت كثافة الرواسب والطحالب يتحول اللون إلى الأرجواني. ظاهرة الألوان هذه مرتبطة كذلك بنسبة الملوحة، فيغلب اللون الأخضر عند إنخفاضها والبرتقالي والأحمر عند إرتفاعها".

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استمرار ارتفاع درجات الحرارة لمدة أطول، يمنح الألوان حيوية أكثر مع تبخر المزيد من مياه البحيرة.

تقع بحيرة يونتشنغ المالحة على ارتفاع 324.5 متر فوق مستوى سطح البحر، وهي واحدة من ثلاث بحيرات ملح كبيرة غنية بكبريتات الصوديوم في العالم.