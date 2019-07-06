شاهد: أول ظهور للرئيس التونسي منذ خروجه من المستشفى

ظهر الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي الجمعة لأول مرة عقب خروجه من المستشفى وتلقيه العلاج من وعكة صحية شديدة.

ونشرت الرئاسة التونسية على حسابها بموقع فيسبوك فيديو للرئيس بمكتبه تحدث فيه عن تلقيه العلاج لمدة أسبوع بالمستشفى العسكري كما شكر قادة الدول الذين أطمئنوا على صحته خلال المحنة كالعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز وأمير قطر تميم بن حمد آل ثاني.

كذلك أظهر الفيديو إمضاء السبسي على الأمر الرئاسي لدعوة التونسيين إلى الانتخابات التشريعية والرئاسية المقرر عقدها في شهري أكتوبر – تشرين الأول ونوفمبر – تشرين الثاني على التوالي.

وتحدث السبسي عن نيته أخذ مواقف محددة تجاه بعض النقاط التي شهدت خلافاً بين الحكومة وأعضاء البرلمان التونسي.

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