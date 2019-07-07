تعميد آرتشي نجل الأمير هاري وزوجته ميغان في قلعة وندسور

تم يوم السبت تعميد آرتشي هاريسون ماونتباتن وندسور نجل الأمير هاري وزوجته ميغان البالغ من العمر شهرين في احتفال خاص صغير في قلعة وندسور.

وقال قصر بكنغهام إن أسقف كانتربري جاستن ويلبي قام بهذه المراسم في الكنيسة الخاصة بالقلعة.

ووفقا للتقاليد الملكية فقد استخدمت مياه من نهر الأردن خلال التعميد وارتدى آرتشي نسخة مصنوعة يدويا طبق الأصل من رداء التعميد الملكي.

ونشر الأمير هاري وزوجته ميغان دوق ودوقة ساسكس على صفحتهما الرسمية على انستجرام صورتين رسميتين لمراسم التعميد في قلعة وندسور.

وتضمنت صورة عائلية الأمير تشارلز والد الأمير هاري ودوريا راجلاند والدة ميغان بالإضافة إلى الأمير وليام شقيق الأمير هاري الأكبر وزوجته كيت. وتضمنت الصورة أيضا سارة مكوركوديل وجين فيلوز شقيقتي الأميرة ديانا والدة الأميرين هاري ووليام.

وظهر آرتشي بين ذراعي والديه في صورة ثانية بالأبيض والأسود.

وقال مهتمون بأخبار الأسرة الملكية إنهم يشعرون بخيبة أمل بعد أن تجمعوا في وندسور من أجل إلقاء نظرة على الصغير.

ونشرت عدة صحف تقارير تنتقد هاري وميغان لقبولهما تمويلا عاما لزفافهما وتجديد منزلهما ثم حرمان الناس من رؤية الطفل ووالديه حتى لدى وصولهم للمراسم.

وقالت آن تالي "أعتقد أن الأمر جارح للغاية لمشاعر المعجبين. ولا أفهم حقا ما يحدث لأن الأمير هاري هو ابن ديانا... فجأة يريد أن يكون ملكيا ثم يعزف عن ذلك... إنه يرمي لنا الفتات... متى سنرى الرضيع؟".

ورتب الشقيق الأكبر لهاري الأمير وليام وزوجته كيت تغطية إعلامية لتعميد أطفالهما الثلاثة تم خلالها تصوير وصولهم للكنيسة في كل مرة.

وتزوج هاري وميغان في القلعة التي تقع غربي لندن العام الماضي وولد طفلهما الأول آرتشي في مايو أيار.

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