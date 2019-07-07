هل رفضت نيبال طلبا للاحتفال بعيد ميلاد الدالاي لاما؟

قال مسؤول في الحكومة النيبالية يوم الأحد إن الجالية التبتية في نيبال ألغت خططا للاحتفال بعيد ميلاد زعيمها الروحي الدالاي لاما بعد رفض طلبها تنظيم احتفال علني بسبب مخاوف أمنية.

وأتم الدالاي لاما عامه 84 يوم السبت وعبر أتباعه في نيبال عن أملهم في الاحتفال بالمناسبة في العاصمة كاتمندو لكن الحكومة الشيوعية رفضت الطلب.

ويتزايد نفوذ الصين التي تعتبر الدالاي لاما انفصاليا خطيرا، في الدولة الواقعة في الهيمالايا التي تضم حوالي 20 ألف تبتي.

وتعد نيبال منطقة عازلة طبيعية بين الصين والهند وتعتبرها نيودلهي حليفا طبيعيا لها لكن الصين ترسخ نفوذها هناك من خلال ضخ المساعدات والاستثمار في البنية التحتية في واحدة من أفقر عشر دول في العالم.

وأرسلت بكين قوات إلى منطقة التبت الجبلية النائية عام 1950 فيما وصفته رسميا بأنه تحرير سلمي وتحكم المنطقة بقبضة حديدية منذ ذلك الحين.

وفر الدالاي لاما إلى الهند في أوائل عام 1959 بعد انتفاضة فاشلة ضد الحكم الصيني.

وقال كريشنا بهادور كاتول مساعد مدير منطقة كاتمندو إن الحكومة رفضت السماح للجالية التبتية بالاحتفال بعيد ميلاد الدالاي لاما لأن "المتسللين" قد يثيرون المشاكل.

وقال كاتول لرويترز "قد تحدث مشكلة تتعلق بالقانون والنظام إذ يمكن للمتسللين تنظيم احتجاجات وإشعال النار في أنفسهم".

إقرأ المزيد على يورونيوز:

شاهد: الزعيم الروحي للبوذيين الدالاي لاما يحتفل بعيد ميلاده ال 84

شاهد: مؤيدو التبت يحتشدون في الهند بمناسبة مرور 60 عاما على انتفاضتهم