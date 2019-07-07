شاهد: "بحر الصين الميت" ينبض حياة بألوان مشرقة

تحولت بحيرة يونتشينغ المالحة في محافظة شانجي شمالي الصين إلى بحر ينبض حياة بالألوان المشرقة، وذلك بفعل ارتفاع درجات الحرارة خلال الأيام الاخيرة. ويطلعك المشهد جوا على لوحة رائعة يغلب عليها اللون الأحمر، عبر البحيرة الشاسعة الممتدة على مساحة تقدر بأكثر من 132 كيومترا مربعا، والتي تعرف باسم "بحر الصين الميت"، بسبب ارتفاع مستوى الملح فيه. ويعود هذا المنظر الخلاب للبحيرة إلى التفاعلات الكيميائية والمواد العضوية مثل الطحالب والجمبري معا، إلى جانب استمرار درجة حرارة مرتفعة وأشعة شمس كافية. والبحيرة هي واحدة من اكثر ثلاث بحيرات في العالم احتواء لمادة كبريت السوديوم.