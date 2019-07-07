الولايات المتحدة تهزم هولندا وتحصد لقب كأس العالم لكرة القدم النسائية

مددت الولايات المتحدة سجلها القياسي بحصد لقب كأس العالم لكرة القدم للسيدات للمرة الرابعة بعد فوزها 2-صفر على هولندا بطلة أوروبا في النهائي يوم الأحد بفضل ثنائية ميجان رابينو وروز لافل.

وافتتحت ميغان رابينو التسجيل من ركلة جزاء تم احتسابها بعد تدخل حكم الفيديو المساعد في الدقيقة 61.

وبعد ذلك بثماني دقائق ضاعفت روز لافل الفارق لتضيف أمريكا اللقب الرابع بعد الفوز به في 1991 و1999 و2015.

وكافحت هولندا وحافظت الحارسة ساري فان فينندال على نظافة شباكها لمدة ساعة من اللعب إذ أبعدت العديد من الفرص أمام 57900 متفرج في ليون.

لكن فينندال وقفت بلا حراك عندما نفذت رابينو ركلة الجزاء بنجاح لتنضم إلى زميلتها أليكس مورجان وإيلين وايت مهاجمة إنجلترا برصيد ستة أهداف لكل منهن وحسمت لافل الفوز بعد ذلك.

نقطة تحول

وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي حضر المباراة النهائية وسلم كأس البطولة للمنتخب الأمريكي، إن كرة القدم النسائية "لن تعود إلى ما كانت عليه من قبل" بعدما أثارت نهائيات كأس العالم للسيدات التي تستضيفها بلاده هذا العام حماسا عالميا تجاه هذه الرياضة التي لا تحظى بالتقدير الكافي.

وجاءت تعليقات ماكرون قبل دقائق من انطلاق المباراة النهائية للبطولة بين منتخبي هولندا والولايات المتحدة.

وقال ماكرون، في مقابلة تلفزيونية، إن البطولة سجلت رقما قياسيا هذا العام من حيث عدد المشاهدين الذين بلغوا حوالي 13 مليون شخص.

وتوقع الرئيس الفرنسي أن تقبل الفتيات الصغيرات على الالتحاق بأندية كرة القدم مع استئناف الدراسة في سبتمبر - أيلول. وقال إنه يتعين على حكومته مساعدة الأندية على الاستعداد لهذه الظاهرة.

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