شاهد: مثليون يتدفقون إلى الشارع خلال مهرجان في مدريد

تدفقت حشود من الناس تحمل أعلام قوس قزح على شوارع العاصمة الإسبانية مدريد، في مهرجان يعد من أكبر الأحداث الاستعراضية في العالم الخاصة بالمثليين، وشدد المشاركون على حقوق المثليين والمتحولين جنسيا. وانضمت مجموعات مدنية وأحزاب سياسية إلى التجمع، في مشهد أصبح مألوفا في إسبانيا، التي كانت ثالث بلد في العالم يسمح بزواج المثليين سنة 2005. لكن في هذه السنة انتقد اقصى اليمين المهرجان، بعد فوزه بعشرة مقاعد في الانتخابات الوطنية خلال شهر نيسان/ابريل، قائلا إنه يريد أن ينقل فعاليات الاستعراض من مركز المدينة إلى الضواحي.

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