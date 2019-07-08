فيديو: عشرات القتلى في حادث انقلاب حافلة شمالي الهند

أسفر انقلاب حافلة صباح الاثنين 8 يوليو/تموز بالقرب من مدينة أغرا بولاية أوتار براديش شمالي الهند عن مقتل 29 شخصا على الأقل، وإصابة آخرين بجروح. وهرعت فرق الإنقاذ إلى مكان الحادث حيث تم تقديم جميع الخدمات الإسعافية اللازمة للمصابين.

وقال مسؤول حكومي، إن معظم الركاب كانوا نائمين عندما وقع الحادث على طريق "يامونا" السريع عندما كانت الحافلة متجهة إلى العاصمة نيودلهي قادمة من لكناو، عاصمة الولاية. ولفت إلى أن السلطات بدأت بالتحقيق في السبب وراء وقوع الحادث.

وتسجل الهند أكبر عدد من ضحايا حوادث الطرق في العالم، حيث يلقى 150 ألف شخص حتفهم ويصاب 470 ألفا آخرون سنويا.

وفي معظم الأحيان يقع اللوم على القيادة المتهورة، والطرق غير المؤهلة، والسيارات المتهالكة.

للمزيد على يورونيوز:

غضب في كشمير بسبب غلق الهند لطريق سريع من أجل حجاج هندوس لـ6 أسابيع

شاهد: ماذا فعل طيار هندي لتفادي وقوع كارثة

تابعونا عبر الواتساب والفيسبوك: